"Вони хочуть поглинути будівельний ринок": депутат просить АМКУ блокувати продаж заводів для CRH

Ірландський виробник цементу CRH подав заявку на придбання кількох бізнесів в Україні. Депутати просять АМКУ не допустити реалізації цих угод.

Спроба монополізувати будівельний ринок України

Депутат Сергій Нагорняк просить АМКУ не допустити монополізації виробництва цементу в Україні. Причина – спроба ірландської групи компаній CRH придбати більшість заводів в Україні.

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Як відомо, CRH хоче придбати "Волинь-цемент" і "Південьцемент", а також подав заявку на придбання українських активів італійського виробника цементу Buzzi. Відтак, в ірландці можуть отримати монополію у галузі та підняти ціни на продукцію.

Ми за те, щоб були нові підприємства, але все ж таки не йшлося про поглинання однієї компанії іншою, аби не створювалась монополія і зрештою від цього не програв український споживач,

– наголосив нардеп.

У Верховній Раді переконані, що конкурентний ринок не лише спровокує розвиток галузі, а й гарантує справедливі ціни для кінцевого споживача. У випадку монополії на ринку будівельних матеріалів ціни на житло для українців суттєво додадуть у ціні, що зробить нерухомість практично недоступною для широкого загалу.

Окрім того, здорожчає відбудова руйнувань, яких завдали Україні російські окупанти. Натомість про значний ріст зарплат в Україні наразі не йдеться.

Аналітики прогнозують, що житло може здорожчати у 2 рази, що зробить його недоступним для широкого загалу, а встановлення монополії ще більше погіршить ситуацію. Згідно з їхніми підрахунками, у випадку монополізації ринку будматеріалів ціна за квадратний метр може скочити аж до 700 доларів.