Ірландці знову націлилися на цементні заводи в Україні
АМКУ взявся перевіряти угоди, в яких задіяний ірландський виробник цементу "CRH UKRAINE B.V.". Зокрема, йдеться про придбання акцій італійської ПАТ "Дікергофф цемент Україна", а також купівлю частки у статутному капіталі ТОВ "Дікергофф /Україна/".
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Річ у тому, що тепер в ірландців понад 50% голосів в управлінні кожного з підприємств. Відповідно, це надає їм монопольне становище на ринку.
Раніше CRH вже подавав документи на придбання заводів у Волинській та Миколаївських областях, але АМКУ відповів відмовою. Йдеться про ту ж компанію "Дікергофф цемент Україна", яка є "донькою" італійського Buzzi.
До речі, італійці досі не вийшли з російського ринку, але продовжують активно працювати на території України.