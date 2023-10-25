Ірландці знову націлилися на цементні заводи в Україні

АМКУ взявся перевіряти угоди, в яких задіяний ірландський виробник цементу "CRH UKRAINE B.V.". Зокрема, йдеться про придбання акцій італійської ПАТ "Дікергофф цемент Україна", а також купівлю частки у статутному капіталі ТОВ "Дікергофф /Україна/".

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Річ у тому, що тепер в ірландців понад 50% голосів в управлінні кожного з підприємств. Відповідно, це надає їм монопольне становище на ринку.

Цікаво! Ірландська компанія CRH вже володіє кількома заводами в Україні. Під брендом Cemark підприємства працюють у Кам'янці-Подільському, Одесі та на Львівщині.

Раніше CRH вже подавав документи на придбання заводів у Волинській та Миколаївських областях, але АМКУ відповів відмовою. Йдеться про ту ж компанію "Дікергофф цемент Україна", яка є "донькою" італійського Buzzi.

До речі, італійці досі не вийшли з російського ринку, але продовжують активно працювати на території України.