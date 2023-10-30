Попытка монополизировать строительный рынок Украины

Депутат Сергей Нагорняк просит АМКУ не допустить монополизации производства цемента в Украине. Причина – попытка ирландской группы компаний CRH приобрести большинство заводов в Украине.

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Как известно, CRH хочет приобрести "Волынь-цемент" и "Югцемент", а также подал заявку на приобретение украинских активов итальянского производителя цемента Buzzi. Следовательно, в ирландке могут получить монополию в отрасли и поднять цены на продукцию.

Мы за то, чтобы были новые предприятия, но все же чтобы речь не шла о поглощении одной компании другой, чтобы не создавалась монополия и в конце концов от этого не проиграл украинский потребитель,

– отметил нардеп.

В Верховной Раде уверены, что конкурентный рынок не только спровоцирует развитие отрасли, но и гарантирует справедливые цены для конечного потребителя. В случае монополии на рынке строительных материалов цены на жилье для украинцев существенно прибавят в цене, что сделает недвижимость практически недоступной для широкой общественности.

Кроме того, подорожает восстановление разрушений, причиненных Украине российскими кафирами. Зато о значительном росте зарплат в Украине пока речь не идет.

Аналитики прогнозируют, что жилье может подорожать в 2 раза, что сделает его недоступным для широкой общественности, а установление монополии еще больше усугубит ситуацию. Согласно их подсчетам, в случае монополизации рынка стройматериалов цена за квадратный метр может свалиться вплоть до 700 долларов.