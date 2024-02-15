Daimler Truck повністю йде з Росії – це найбільший виробник вантажівок у світі

Російський автопром незабаром зазнає колапсу й у виробництві вантажівок. Німецький гігант оголосив про вихід з ринку агресора.

Чергова втеча гіганта з Росії

Автомобілебудівний концерт Daimler Truck продав свої російські активи. 15% акцій німецького гіганта тепер відійшли місцевому бізнесу. Про це російським ЗМІ розповів гендир "Камазу" Сєргєй Когогін.

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Daimler Truck – це частина Mercedes-Benz Group. Це один з найбільших світових автоконцернів, які повністю покинули російський ринок.

Як заявив гендир "Камазу" Сєргєй Когогін, ще з лютого 2022 року німецький концерн не бере жодної участі у роботі російського підрозділу. Він відмовився як називати суму, за якою Daimler Truck продав свої акції, так і їх нового власника. Єдине, що відомо – угода пройшла всі етапи дозволів від російської влади.

У Росії Daimler Truck займався випуском кабін для "Камазів" К5, донором був агрегат Mercedes Actros зразка 2012 року. Також концерн випускав кабіни для вантажівок Mercedes, які складади у Набєрєжних Чєлнах.

Відтак, російський ринок покинули усі великі автоконцерни. Окупантам залишається заповнювати ринок китайськими марками, однак і тут ситуація далеко не найкраща. Навіть нові автомобілі часто ламаються, а нових запчастин доводиться чекати по декілька місяців.

Daimler Truck став акціонером "Камаза" у 2008 році. Тоді частка у 10% обійшлася компанії у 250 мільйонів доларів.