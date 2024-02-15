Daimler Truck повністю йде з Росії – це найбільший виробник вантажівок у світі
Російський автопром незабаром зазнає колапсу й у виробництві вантажівок. Німецький гігант оголосив про вихід з ринку агресора.
Чергова втеча гіганта з Росії
Автомобілебудівний концерт Daimler Truck продав свої російські активи. 15% акцій німецького гіганта тепер відійшли місцевому бізнесу. Про це російським ЗМІ розповів гендир "Камазу" Сєргєй Когогін.
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Daimler Truck – це частина Mercedes-Benz Group. Це один з найбільших світових автоконцернів, які повністю покинули російський ринок.
Як заявив гендир "Камазу" Сєргєй Когогін, ще з лютого 2022 року німецький концерн не бере жодної участі у роботі російського підрозділу. Він відмовився як називати суму, за якою Daimler Truck продав свої акції, так і їх нового власника. Єдине, що відомо – угода пройшла всі етапи дозволів від російської влади.У Росії Daimler Truck займався випуском кабін для "Камазів" К5, донором був агрегат Mercedes Actros зразка 2012 року. Також концерн випускав кабіни для вантажівок Mercedes, які складади у Набєрєжних Чєлнах.
Відтак, російський ринок покинули усі великі автоконцерни. Окупантам залишається заповнювати ринок китайськими марками, однак і тут ситуація далеко не найкраща. Навіть нові автомобілі часто ламаються, а нових запчастин доводиться чекати по декілька місяців.
Daimler Truck став акціонером "Камаза" у 2008 році. Тоді частка у 10% обійшлася компанії у 250 мільйонів доларів.