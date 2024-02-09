У росіян серйозні проблеми із запчастинами

З початком повномасштабного вторгення європейські марки авто покинули російський ринок. Їхнє місце зайняли китайські бренди, однак росіяни та їхні ЗМІ бідкаються, що це зовсім не рівноцінна заміна.

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Запчастин для ремонту китайських авто доводиться чекати від 3 до 5 місяців. Оскільки китайські автомобілі в Росії ламаються ледь не одразу, проблема вже набула великого розмаху.

Я купила нове авто Changan UNI-V в липні 2023 року за 2,7 мільйона рублів. Машина вже місяців стоїть на сервісі, бо немає потрібних запчастин,

– бідкається росіянка.

Найбільші проблеми у марок, які лише нещодавно вийшли на російський ринок. Це Changan, Li, Zeekr, FAW та BYD. У Chery, Geely і Haval справи дещо краще, однак затримки також є. Щодо дефіцитних запчастин, то це насамперед коробки перемикання передач, задні крила, кузови та елементи салонів.

Попри те, що проблема триває кілька місяців, ніхто проблем з логістикою вирішувати не збирається. Єдине рішення, яке знайшли в Росії – використовувати вживані деталі.

Хоча в Росії працюють 2000 дилерських центрів китайських марок, частина з брендів досі офіційно не представлена. Частка вживаних запчастин на російському ринку деталей вже сягнула 40%.