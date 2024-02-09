У россиян серьезные проблемы с запчастями

С началом полномасштабного вторжения европейские марки авто покинули российский рынок. Их место заняли китайские бренды, однако россияне и их СМИ жалуются, что это совсем не равноценная замена.

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Запчастей для ремонта китайских авто приходится ждать от 3 до 5 месяцев. Поскольку китайские автомобили в России ломаются чуть ли не сразу, проблема уже приобрела большой размах.

Я купила новое авто Changan UNI-V в июле 2023 года за 2,7 миллиона рублей. Машина уже месяцев стоит на сервисе, потому что нет нужных запчастей,

– жалуется россиянка.

Самые большие проблемы у марок, которые только недавно вышли на российский рынок. Это Changan, Li, Zeekr, FAW и BYD. В Chery, Geely и Haval дела несколько лучше, однако задержки также есть. Что касается дефицитных запчастей, то это прежде всего коробки переключения передач, задние крылья, кузова и элементы салонов.

Несмотря на то, что проблема длится несколько месяцев, никто проблем с логистикой решать не собирается. Единственное решение, которое нашли в России – использовать подержанные детали.

Хотя в России работают 2000 дилерских центров китайских марок, часть из брендов до сих пор официально не представлена. Доля б/у запчастей на российском рынке деталей уже достигла 40%.