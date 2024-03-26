Французький гігант Danone нарешті отримав дозвіл на продаж російського бізнесу. Щоправда, збитки від цієї угоди будуть шаленими.

Danone йде з Росії з великими збитками

Як відомо, з початком повномасштабного вторгення Danone зволікав із відходом із російського ринку. Особливих переваг це французькій компанії не дало, як і не принесло дивідендів.

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Згодом Путін і взагалі націоналізував активи компанії та передав їх в управління племіннику Кадирова. Щоправда, зараз рішення російського диктатора призупинене, щоб здійснити угоду про продаж бізнесу.

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Як стверджують у Danone, процес виходу з Росії був запущений ще у жовтні 2022 року, але завершити його ніяк не вдавалося через блокування у російських владних кабінетах. Тепер угоду погодили, але у підсумку Danone не дорахується 1,2 мільярда євро.

Компанія Danone оголошує, що отримано дозволи російських регулюючих органів, необхідні для передання свого бізнесу в Росії ТОВ Вамін Р. Завершення цієї угоди очікується найближчими тижнями,

– повідомили у компанії російським ЗМІ.

Бенефеціаром Вамін Т є Мінтімер Мінгазов – 29-річний син колишнього члена Ради Федерації Вагіза Мінгазова, який тісно пов'язаний із Чечнею. Світові ЗМІ реагували на цю угоду як черговий "подарунок" західних активів друзям Кремля за заниженою ціною.