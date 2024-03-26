Danone уходит из России с большими убытками

Как известно, с началом полномасштабного вторжения Danone медлил с уходом с российского рынка. Особых преимуществ это французской компании не дало, как и не принесло дивидендов.

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Впоследствии Путин и вообще национализировал активы компании и передал их в управление племяннику Кадырова. Правда, сейчас решение российского диктатора приостановлено, чтобы осуществить сделку о продаже бизнеса.

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Как утверждают в Danone, процесс выхода из России был запущен еще в октябре 2022 года, но завершить его никак не удавалось из-за блокировки в российских властных кабинетах. Теперь соглашение согласовали, но в итоге Danone не досчитается 1,2 миллиарда евро.

Компания Danone объявляет, что получены разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО Вамин Р. Завершение этой сделки ожидается в ближайшие недели,

– сообщили в компании российским СМИ.

Бенефециаром Вамин Т является Минтимер Мингазов – 29-летний сын бывшего члена Совета Федерации Вагиза Мингазова, который тесно связан с Чечней. Мировые СМИ реагировали на эту сделку как очередной "подарок" западных активов друзьям Кремля по заниженной цене.