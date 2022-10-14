Danone заявив про плани вийти з Росії

Французька компанія Danone повідомила, що починає процес передачі бізнесу в Росії іншій компанії. Вже відомо хто стане новим власником.

Danone виходить з ринку Росії

Контроль над підрозділом про виробництво молочних та рослинних продуктів буде переданий новому власнику Essential Dairy and Plant-based (EDP) у Росії. Компанія працює з 1992 року у Росії. Серед її брендів – Danone, "Простоквашино", "Активіа", Actimel, Bio Баланс, "Ростишка", "Тема", Danissimo та інші.

До теми Все ще спонсорують війну: понад тисяча компаній продовжує діяльність у Росії

У пресрелізі компанії зазначено, що за перші 9 місяців 2022 року російський бізнес EDP склав близько 5% чистих продажів Danone. Попередньо збитки, від рішення продати бізнес, в Danone оцінили у близько 1 мільярд євро.

Скільки компаній все ще залишається у Росії

1 169 компаній все ще продовжують працювати у Росії з яких: лише заявили про вихід – 38,4%, все ще залишають на ринку – 40,2%, вичікують – 17,1%. Повністю вийшли з ринку Росії лише 4,3% компаній.

Найбільша кількість компаній, яких залишається в Росії, належить США, Німеччині та Великобританії.

Серед галузей, до яких належить найбільше компаній, що залишаються в Росії лідирують FMCG, фінанси та платежі й ІТ.