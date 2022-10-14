Danone выходит из рынка России

Контроль над подразделением о производстве молочных и растительных продуктов будет передан новому владельцу Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России. Компания работает с 1992 года в России. Среди ее брендов – Danone, "Простоквашино", "Активиа", Actimel, Bio Баланс, "Ростишка", "Тема", Danissimo и другие.

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