Danone виходить з ринку Росії

Контроль над підрозділом про виробництво молочних та рослинних продуктів буде переданий новому власнику Essential Dairy and Plant-based (EDP) у Росії. Компанія працює з 1992 року у Росії. Серед її брендів – Danone, "Простоквашино", "Активіа", Actimel, Bio Баланс, "Ростишка", "Тема", Danissimo та інші.

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