Данська компанія працює з російськими військовими і заробляє на цьому мільйони

Популярна данська група компаній, яка розробляє продукцію на основі кам'яної вати, досі не вийшла з ринку агресора. В Росії досі працюють 4 заводи Rockwell, а продукція компанії роками використовувалась для військової промисловості.

Скільки Rockwool заробила на крові

Rockwool навіть після анексії Криму та заробляла мільйони крон в Росії. Огляд контрактів в офіційній базі даних тендерів російського уряду показав, серед іншого, що принаймні у 21 випадку російські представники Rockwool поставили продукцію на загальну суму 123 мільйони рублів (приблизно 11,5 мільйона данських крон) підприємствам, які виконують великі замовлення від імені Міноборони Росії.

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Продукція Rockwool є в російських військових кораблях

У контракті від вересня 2017-го, наприклад, вказано, що один із постійних партнерів Rockwool ТОВ "Морські комплексні системи" поставив матеріали на суднобудівний завод "Північна верфь". Продукція мала бути використана для будівництва військового корабля "Всеволод Бобров".

Корабель прибув у січні 2022 року до Чорноморського флоту Росії, а наступного місяця брав активну участь у кровопролитній битві за стратегічно важливий острів Зміїний, куди Росія вторглася в перший день війни.

Корабель відігравав дуже активну роль, спочатку транспортуючи боєприпаси та військову техніку на острів Зміїний. Пізніше "Всеволод Бобров" отримав на борт ракетний комплекс "Панцир-С1" для забезпечення протидії атак з повітря, тож корабель використовувався не лише для транспортування, а й для бойових дій,

– розповідає український військовий аналітик Олександр Коваленко.

Тара Ван Хо, яка є одним із провідних світових експертів з прав людини та бізнесу в Ессексській юридичній школі в Англії, оцінила документацію та осудила постачання продукції Rockwool на судно "Всеволод Бобров".

У 2017 році Росія стояла за серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права під час двох незаконних окупацій Грузії у 2008 році та України у 2014 році. Постачання їхнім військовим обладнання для кораблів, літаків і артилерії несе в собі ризик того, що продукти сприяють міжнародним злочинам. А в цьому випадку з "Всеволодом Бобровим" цей ризик матеріалізувався.

Продукція Rockwool також використовувалася для інших проектів, ніж ті, що перераховані в базі даних тендерів. Rockwool в Росії з гордістю заявляє в соціальних мережах, що в 2007 році вона постачала матеріали для фрегата "Адмірал Горшков", а в 2015 році провела звукоізоляцію всього культового штабу Міноборони Росії в Москві.

Що кажуть в компанії

Rockwool не бажає давати інтерв'ю. Натомість Майкл Зарін, керівник відділу комунікацій у Rockwool Group, надіслав письмову відповідь, в якій він не стосується 21 нещодавнього флотського проєкт, який був завершений у роки після 2014 року:

Rockwool не має клієнтських відносин з російським урядом чи іншими державними установами. Наведені приклади старі й сягають 2007 року. Сьогодні ситуація помітно відрізняється, і ми повністю дотримуємося санкцій, які діють у будь-який час. У Росії ми більше не виробляємо конкретні продукти для цього сегменту, — говорить він, не уточнюючи, що це означає.

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