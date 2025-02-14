ДБР затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", що пов'язане з Росією

Операцію по затриманню провели працівники ДБР. Було встановлено, що справжніми власниками "PIN-UP" є громадяни Росії, які після початку повномасштабного вторгнення проводили свою діяльність на окупованих територіях та фінансували російських ветеранів.

У чому обвинувачують директора онлайн-казино "PIN-UP"

Як передає 24 Канал з посиланням на ДБР, у межах розслідування діяльності онлайн-казино виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

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Відомо, що вже підтверджено зв'язки онлайн-казино із представниками Росії, а також:

Фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності проти України,

Пов'язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званих "ЛНР",

Особа, яка контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, фінансувала ветеранів так званої "СВО" в Росії.

Як з'ясувало Бюро під час досудового розслідування, онлайн-казино продовжує свою діяльність на території Росії та на російських вебресурсах.

Як пояснили в Офісі Генерального прокурора, наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зверніть увагу! Вже арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень, які належали товариствам, що пов'язані із діяльністю онлайн-казино. На ці кошти придбано облігації внутрішньої державної позики у сумі 2 мільярдів гривень.