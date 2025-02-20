ДБР ініціює націоналізацію активів олігарха-втікача: найбільший актив – Полтавський ГЗК

ДБР спільно з Міністерством юстиції готує звернення до Вищого антикорупційного суду з адміністративним позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Що відомо про ініціативу

Полтавський ГЗК є частиною групи Ferrexpo, що належить бізнесмену Костянтину Жеваго. Згідно з повідомленням ДБР, під націоналізацію можуть потрапити низка об'єктів, інформує 24 Канал.

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Яке майно бізнесмена можуть націоналізувати:

541 об'єкт нерухомого майна, що перебуває у власності підприємства;

172 земельні ділянки, які комбінат орендує на 49 років;

2 382 залізничні вагони, що використовуються підприємством;

49,5% корпоративних прав Полтавського ГЗК, які також можуть бути передані у власність держави.

Що далі

Адміністративний позов буде переданий на розгляд Вищого антикорупційного суду, який ухвалить рішення щодо подальшої долі активів підприємства.

Важливо. Якщо суд задовольнить вимоги ДБР та Мін'юсту, стратегічне підприємство перейде у власність держави.