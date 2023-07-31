"Допомагав армії": київського підприємця викрили на крадіжці 7 мільйонів на допомозі ЗСУ

Підприємець зі столиці вирішив збагатитися на допомозі українській армії. Його злочин виявили у ДБР.

Київському приватному підприємцю оголосили про підозру в обмані однієї з військових частин. Чоловік незаконно привласнив 7 мільйонів гривень, "допомагаючи ЗСУ".

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Який "бізнес" влаштував підприємець

Як встановило слідство, підприємець домовився з військовою частиною про закупівлю 1500 комп'ютерів та комплектуючих. За додаткову плату він продав операційну систему до комп'ютерів, але ці дії були шахрайськими, адже вона вже йшла у комплекті з комп'ютерами.

Для того, щоб ввести військових в оману, підприємець підробив угоду на придбання операційної системи та пред'явив її як "доказ". Його обман змусив військових додатково витратити з державного бюджету 7 мільйонів гривень.

Правоохоронці інкримінували бізнесмену заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах.