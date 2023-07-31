Киевскому частному предпринимателю объявили о подозрении в обмане одной из воинских частей. Мужчина незаконно присвоил 7 миллионов гривен, "помогая ВСУ".

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Какой "бизнес" устроил предприниматель

Как установило следствие, предприниматель договорился с воинской частью по закупке 1500 компьютеров и комплектующих. За дополнительную плату он продал операционную систему компьютерам, но эти действия были мошенническими, ведь она уже шла в комплекте с компьютерами.

Для того чтобы ввести военных в заблуждение, предприниматель подделал соглашение на приобретение операционной системы и предъявил ее как "доказательство". Его обман заставил военных дополнительно израсходовать из государственного бюджета 7 миллионов гривен.

Правоохранители инкриминировали бизнесмену завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах.