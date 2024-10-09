Нова подачка від Путіна: які зміни чекають на бізнеси у прикордонних областях Росії
Нововведення чекають на бізнеси, які функціонують в деяких районах Бєлгородської, Брянської та Курської областей. Йдеться про те, що місцеві бізнесмени зможуть отримати певні пільги.
Що чекає на російський бізнес
Як повідомляють російські ЗМІ, у визначених російських регіонах почне діяти вільна економічна зона (ВЕЗ). Це рішення утвердив голова уряду Росії Михайло Мішустін.
Читайте також Не відповідає Конституції: що не так із законопроєктом про підвищення податків
Нагадаємо! Цей закон планували реалізувати з червня.
Тепер бізнес з цих регіонів може претендувати на пільги, що мають сприяти збереженню робочих місць та виробництв. Тобто, бізнесмени матимуть змогу отримати:
- пільги з податків на прибуток;
- пільги на податок з майна;
- зменшення розміру страхових внесків.
Довідка: Вільна економічна зона – це чітко визначена частина країни (в межах митних кордонів держави), що має змогу самостійно розв'язувати господарські питання, при цьому, там діють особливий режим управління, пільгові умови діяльності і податкові пільги для місцевих бізнесменів та іноземних фірм.