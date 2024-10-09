Що чекає на російський бізнес

Як повідомляють російські ЗМІ, у визначених російських регіонах почне діяти вільна економічна зона (ВЕЗ). Це рішення утвердив голова уряду Росії Михайло Мішустін.

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Нагадаємо! Цей закон планували реалізувати з червня.

Тепер бізнес з цих регіонів може претендувати на пільги, що мають сприяти збереженню робочих місць та виробництв. Тобто, бізнесмени матимуть змогу отримати:

пільги з податків на прибуток;

пільги на податок з майна;

зменшення розміру страхових внесків.

Довідка: Вільна економічна зона – це чітко визначена частина країни (в межах митних кордонів держави), що має змогу самостійно розв'язувати господарські питання, при цьому, там діють особливий режим управління, пільгові умови діяльності і податкові пільги для місцевих бізнесменів та іноземних фірм.