Популярний сервіс оренди помешкання Airbnb взявся активно оновлювати свої можливості. Хвилю змін спровокували самі користувачі, які були незадоволені рівнем сервісу.

Вже незабаром літо, а отже, сезон подорожей буде у самісінькому розпалі. Компанія Airbnb Inc. хоче запровадити чимало змін, адже кількість випадків скарг на сервіс та відтік користувачів стали дуже помітними.

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Що нового буде в Airbnb

Розробники платформи обіцяють зробити все можливе для того, аби знизити напругу між гостями та господарями. Одне з головних завдань – зробити ціноутворення більш прозорим. Зокрема, було створено спеціальну систему, яка дозволяє переглядати загальну вартість оренди разом з усіма зборами та податками, чого не було раніше.

Сезон подорожей незабаром буде у розпалі / Фото Pixabay

Що стосується власників квартир, то в них буде більше інструментів для встановлення конкурентних цін, додавання знижок та порівняння цін на помешкання у своєму регіоні. Вони також можуть бачити в додатку загальну ціну та будуть знати, яку суму платитимуть гості, щоб не виникало жодних непорозумінь.

Серед нових функцій будуть і такі можливості:

зниження комісії від Airbnb;

оплата помешкання на виплату;

знижки для господарів.

Також повертаються Airbnb Rooms, адже компанія бачить великі перспективи у залученні молодих мандрівників. В середньому можливість проживання із господарями оцінюють у 67 доларів за ніч.

У третьому кварталі 2022 року прибутки Airbnb сягнули 2,88 мільярда доларів – найбільший показник в історії компанії. Аналітики кажуть, що цього року сервісом скористається близько 300 мільйонів користувачів.