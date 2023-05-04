Уже скоро лето, а значит, сезон путешествий будет в самом разгаре. Компания Airbnb Inc. хочет ввести немало изменений, ведь количество случаев жалоб на сервис и отток пользователей стали очень заметными.
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Что нового будет в Airbnb
Разработчики платформы обещают сделать все возможное, чтобы снизить напряжение между гостями и хозяевами. Одна из главных задач – сделать ценообразование более прозрачным. В частности, была создана специальная система, позволяющая пересматривать общую стоимость аренды вместе со всеми сборами и налогами, чего не было раньше.
Сезон путешествий в скором времени будет в разгаре / Фото Pixabay
Что касается владельцев квартир, то у них будет больше инструментов для установления конкурентных цен, добавления скидок и сравнения цен на жилье в своем регионе. Они также могут видеть в приложении общую цену и знать, какую сумму будут платить гости, чтобы не возникало никаких недоразумений.
Среди новых функций будут и следующие возможности:
- понижение комиссии от Airbnb;
- оплата помещения на выплату;
- скидки для владельцев.
Также возвращаются Airbnb Rooms, компания видит большие перспективы в привлечении молодых путешественников. В среднем возможность проживания с хозяевами оценивается в 67 долларов за ночь.
В третьем квартале 2022 года доходы Airbnb достигли 2,88 миллиарда долларов – самый большой показатель в истории компании. Аналитики говорят, что в этом году сервисом воспользуется около 300 миллионов пользователей.