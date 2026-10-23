83% бізнесів страждають через брак робітників: що відбувається на ринку праці
Українські виробничі компанії продовжують працювати попри економічні труднощі, але дедалі гостріше відчувають нестачу працівників. Водночас самі кандидати не готові погоджуватися на нижчу оплату й дедалі частіше замислюються про зміну роботи.
З якими проблемами стикаються виробничі компанії
За даними дослідження, 83,3% виробничих компаній в Україні працюють на повну потужність, ще 16,7% – частково. Однак пошук і утримання кваліфікованих працівників залишаються одним із головних викликів на ринку праці, пише NV.
Дані аналітичного звіту "Барометр ринку праці" показують, що серед основних проблем, про які повідомили опитані компанії, є такі:
- Дефіцит робітничих кадрів – 83,3%.
- Відтік людей за кордон – 66,7%.
- Інтеграція ветеранів і ветеранок у професійне життя – 66,7%.
- Загальний брак працівників у різних категоріях – 50%.
- Нестача молодих спеціалістів – 16,7%.
Щоб розширити коло потенційних кандидатів, компанії змінюють підходи до найму. До прикладу, усі опитані роботодавці працевлаштовують людей віком від 50 років.
Ще 66,7% залучають жінок до традиційно чоловічих професій і працевлаштовують людей з інвалідністю. Половина компаній активно працює з внутрішньо переміщеними особами та допомагає військовим повертатися до цивільної роботи.
Чому працівників не влаштовують наявні пропозиції
Проблеми є не лише в роботодавців. Для багатьох кандидатів головною перешкодою залишається рівень оплати: 64% працівників виробничої сфери повідомили про труднощі з пошуком роботи з гідною зарплатою. При цьому більшість опитаних не готові знижувати свої фінансові очікування:
- 76% працівників не погоджуються на зниження зарплатних очікувань;
- лише 20% готові розглядати зменшення бажаної оплати в межах 5%;
- 76% опитаних уже шукають або активно планують шукати нову роботу.
Така ситуація створює додаткові ризики для роботодавців. Навіть якщо компанії вдається знайти працівника, це не гарантує, що він залишиться надовго. А пошук заміни потребує часу й ресурсів, яких підприємствам і без того бракує.
Що допомагає утримувати працівників
Коли можливості підвищувати зарплати обмежені, компанії намагаються конкурувати іншими перевагами. Для працівників важливі не лише гроші, а й умови роботи, ставлення керівництва та можливість поєднувати роботу з особистим життям.
Серед факторів, які допомагають утримувати команди, респонденти найчастіше називали:
- налагоджені стосунки з керівником – 48%;
- гнучкий графік – 36%;
- організований транспорт до роботи й додому – 36%;
- дружню атмосферу в колективі – 32%.
Виробничі підприємства виявляють надзвичайну стійкість. Попри дефіцит кадрів та логістичні виклики, галузь продовжує адаптуватися, інвестувати в утримання команд і шукати нові шляхи для розвитку. Головним завданням на найближчий рік залишається збереження людського капіталу, розвиток програм наставництва та пошук балансу між технологічністю й підтримкою людей,
– каже Марина Маковій, генеральна директорка GRC.UA.
До слова, дані отримали в межах соціологічного дослідження, яке охопило 6160 шукачів роботи з різних регіонів України – Києва, Заходу, Центру, Півдня та Сходу.
Разом з цим ринок праці опинився в суперечливій ситуації: українців очікують масштабні скорочення.
На кадрові рішення впливають фінансові втрати, пошкодження інфраструктури та зупинення виробничих процесів. Серед підприємств, які вже повідомляли про зміни в роботі та чисельності персоналу, – Укрзалізниця, "Епіцентр" і Fozzy.
На цьому тлі роботодавці дедалі уважніше переглядають витрати. Якщо фінансові труднощі триватимуть, кількість скорочень може зрости.