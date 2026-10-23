83 % предприятий испытывают нехватку рабочей силы: что происходит на рынке труда

С какими проблемами сталкиваются производственные компании

По данным исследования, 83,3% производственных компаний в Украине работают на полную мощность, еще 16,7% – частично. Однако поиск и удержание квалифицированных работников остаются одним из главных вызовов на рынке труда, пишет NV.

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Данные аналитического отчета "Барометр рынка труда" показывают, что среди основных проблем, о которых сообщили опрошенные компании, есть следующие:

Дефицит рабочих кадров – 83,3%. Отток людей за границу – 66,7%. Интеграция ветеранов и ветеранок в профессиональную жизнь – 66,7%. Общая нехватка работников в различных категориях – 50%. Нехватка молодых специалистов – 16,7%.

Чтобы расширить круг потенциальных кандидатов, компании меняют подходы к найму. Например, все опрошенные работодатели трудоустраивают людей в возрасте от 50 лет.

Еще 66,7% привлекают женщин в традиционно мужские профессии и трудоустраивают людей с инвалидностью. Половина компаний активно работает с внутренне перемещенными лицами и помогает военным возвращаться к гражданской работе.

Почему работников не устраивают имеющиеся предложения

Проблемы есть не только у работодателей. Для многих кандидатов главным препятствием остается уровень оплаты: 64% работников производственной сферы сообщили о трудностях с поиском работы с достойной зарплатой. При этом большинство опрошенных не готовы снижать свои финансовые ожидания:

76% работников не согласны снижать свои ожидания по зарплате;

лишь 20% готовы рассматривать снижение желаемой оплаты в пределах 5%;

76% опрошенных уже ищут или активно планируют искать новую работу.

Такая ситуация создает дополнительные риски для работодателей. Даже если компании удается найти сотрудника, это не гарантирует, что он останется надолго. А поиск замены требует времени и ресурсов, которых предприятиям и без того не хватает.

Что помогает удерживать сотрудников

Когда возможности повышать зарплаты ограничены, компании пытаются конкурировать другими преимуществами. Для сотрудников важны не только деньги, но и условия труда, отношение руководства и возможность совмещать работу с личной жизнью.

Среди факторов, которые помогают удерживать команды, респонденты чаще всего называли:

налаженные отношения с руководителем – 48%;

гибкий график – 36%;

организованный транспорт до работы и домой – 36%;

дружескую атмосферу в коллективе – 32%.

Производственные предприятия демонстрируют исключительную устойчивость. Несмотря на дефицит кадров и логистические вызовы, отрасль продолжает адаптироваться, инвестировать в удержание команд и искать новые пути для развития. Главной задачей на ближайший год остается сохранение человеческого капитала, развитие программ наставничества и поиск баланса между технологичностью и поддержкой людей– говорит Марина Маковий, генеральный директор GRC.UA.

К слову, данные были получены в рамках социологического исследования, охватившего 6160 соискателей из разных регионов Украины – Киева, Запада, Центра, Юга и Востока.

Вместе с тем рынок труда оказался в противоречивой ситуации: украинцев ждут масштабные сокращения.

На кадровые решения влияют финансовые потери, повреждения инфраструктуры и остановка производственных процессов. Среди предприятий, которые уже сообщали об изменениях в работе и численности персонала, – "Укрзализныця", "Эпицентр" и Fozzy.

На этом фоне работодатели все внимательнее пересматривают расходы. Если финансовые трудности продолжатся, количество сокращений может возрасти.