Дефіцит кадрів очолив топ проблем, які найбільше тиснуть на українські компанії

Українські підприємства продовжують відчувати нестачу працівників, а через посилення атак на інфраструктуру дедалі більше уваги приділяють безпеці роботи. Водночас бізнес не очікує помітного збільшення зайнятості найближчими місяцями.

Нестача працівників залишається головною проблемою

Дефіцит кадрів продовжує очолювати перелік перешкод для ведення бізнесу в Україні під час війни. У вересні на цю проблему вказали 67% опитаних підприємств, що лише на два відсоткові пункти менше, ніж у серпні, відомо з дослідження ІЕД.

У вересні зросла частка підприємств, які повідомили про труднощі з пошуком як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників:

Кваліфіковані кадри стало важче знаходити для 58,9% підприємств проти 58,1% у серпні; Некваліфікованих працівників бракує 38,5% опитаних компаній проти 36,4% місяцем раніше.

Попри кадровий дефіцит, суттєвого розширення штату бізнес найближчим часом не планує. Упродовж наступних 3 – 4 місяців збільшити кількість працівників мають намір лише 1,7% підприємств. Натомість 8,4% розглядають скорочення персоналу.

Небезпека роботи вийшла на друге місце

Другою за поширеністю перешкодою для бізнесу у вересні стала небезпека працювати. Якщо в серпні на неї вказували 48% підприємств, то у вересні – вже 59%.

Посилення атак проти нашої логістичної інфраструктури, проти нашої енергетики змусило бізнес звертати більше уваги на питання безпеки роботи, і ці 59% — досить-таки суттєвий показник, навіть якщо подивитися в історичному розрізі,

– зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Це другий найвищий показник за весь період щомісячних опитувань, які проводять із травня 2022 року. Вищим він був лише в жовтні 2024 року, коли через очікування осінньо-зимових атак на небезпеку роботи вказували 62% підприємств.

Найбільше проблема загострилася для середніх і великих компаній. За словами Ангела, у вересні про неї повідомляли понад 70% великих підприємств проти 50% у серпні. Для середнього бізнесу показник зріс приблизно з 50% до 60%. Серед мікропідприємств, навпаки, актуальність цієї перешкоди дещо знизилася — до 37–38%.

Що ще заважає підприємствам працювати

У вересні змінилися й інші позиції в переліку проблем бізнесу. Зокрема, подорожчання сировини, матеріалів і товарів перестало бути другою за значущістю перешкодою: частка підприємств, які на нього скаржилися, знизилася з 50% до 47%. Тепер ця проблема посідає третє місце.

Водночас частіше згадували труднощі з перевезенням товарів і сировини територією України. Частка таких відповідей зросла з 26% до 31%. На п’яте місце опустилося зменшення попиту на продукцію та послуги, хоча сам показник зріс із 27% до 30%.

Серед інших перешкод підприємства називали:

брак обігових коштів – 16%;

розриви ланцюжків постачання – 15%;

перебої з електро-, водо- або теплопостачанням – 12% проти 9% у серпні.

Попри незначне зростання проблем з енерго- та водопостачанням, ця перешкода залишилася на восьмому місці. Для порівняння, у серпні підприємства втратили 4% загального робочого часу через відключення.

Корупцію та неправомірний тиск з боку контрольних і правоохоронних органів респонденти згадували рідше. На корупцію вказали 8% опитаних, а на неправомірні вимоги або тиск – 3%.

До слова, на ринку праці одночасно посилюються дві тенденції: нестача фахівців у низці галузей і масові звільнення у компаніях, які зіткнулися з фінансовими труднощами.

Серед підприємств, які вже повідомляли про зміни в роботі та чисельності персоналу, – Укрзалізниця, "Епіцентр" і Fozzy. Відомо, що під загрозою можуть опинитися не лише виробничі працівники, а й офісні фахівці.