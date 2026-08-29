ФОП показав у декларації зайві гроші з РРО: що призведе до фатальних наслідків

Невідповідність між доходом у декларації та сумами, які підприємець провів через РРО, не завжди означає порушення. Однак якщо ФОП не може документально пояснити походження різниці, це може стати підставою для штрафу.

Чому у ФОПа виникли проблеми

ФОП важливо слідкувати за операціями РРО. Саме такий висновок зробив Верховний Суд у справі щодо підприємця, який займався роздрібною торгівлею, пише "Судово-юридична газета".

Під час документальної перевірки податкова виявила, що дохід, зазначений підприємцем у книзі обліку та деклараціях, суттєво перевищував суму операцій, проведених через зареєстровані РРО. При цьому ФОП не мав банківських рахунків і не надав документів, які могли б підтвердити отримання грошей у безготівковій формі.

Податкова вважала, що ця різниця фактично є розрахунковими операціями, які підприємець провів без РРО та без видачі відповідних чеків. За це до ФОПа застосували фінансову санкцію.

Ключовим стало питання: чи можна вважати різницю між задекларованим доходом та операціями через РРО порушенням, якщо підприємець не має документів про безготівкові надходження:

ВС дійшов висновку, що в такій ситуації вся непідтверджена різниця між сумою доходу в обліку та декларації і сумами, проведеними через РРО, може бути кваліфікована як розрахункові операції без застосування РРО.

Це, своєю чергою, є підставою для фінансової відповідальності відповідно до пункту 1 статті 17 Закону №265/95-ВР.

Що це означає для ФОПів

Сам факт того, що сума доходу в декларації більша за суму операцій через РРО, ще не означає автоматичного штрафу.

Однак підприємець має бути готовим документально підтвердити походження коштів, які не пройшли через РРО. Якщо таких доказів немає, а безготівкові надходження також неможливо підтвердити, податкова може розцінити різницю як невраховані розрахункові операції.

Хто може працювати без касового апарата

Підприємці, які працюють одночасно у місті та сільській місцевості, нерідко плутаються у правилах щодо використання касових апаратів. Виявляється, для частини ФОП закон дійсно передбачає винятки, які дозволяють працювати без РРО або ПРРО.

Законодавство передбачає окремі винятки для сільської місцевості – ФОП на єдиному податку, що займається роздрібною торгівлею. У такому разі дозволяється використовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.