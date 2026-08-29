Почему у ФЛП возникли проблемы

ФЛП важно следить за операциями кассовых аппаратов. Именно такой вывод сделал Верховный Суд по делу предпринимателя, занимавшегося розничной торговлей, пишет "Судебно-юридическая газета".

В ходе документальной проверки налоговая служба обнаружила, что доход, указанный предпринимателем в книге учета и декларациях, существенно превышал сумму операций, проведенных через зарегистрированные РРО. При этом ФЛП не имел банковских счетов и не предоставил документов, которые могли бы подтвердить получение денег в безналичной форме.

Налоговая считала, что эта разница фактически представляет собой расчетные операции, которые предприниматель провел без РРО и без выдачи соответствующих чеков. За это к ФЛП была применена финансовая санкция.

Ключевым стал вопрос: можно ли считать разницу между задекларированным доходом и операциями через РРО нарушением, если у предпринимателя нет документов о безналичных поступлениях:

ВС пришел к выводу, что в такой ситуации вся неподтвержденная разница между суммой дохода в учете и декларации и суммами, проведенными через РРО, может быть квалифицирована как расчетные операции без применения РРО.

Это, в свою очередь, является основанием для финансовой ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона № 265/95-ВР.

Что это означает для ФЛП

Сам факт того, что сумма дохода в декларации превышает сумму операций через РРО, еще не означает автоматического штрафа.

Однако предприниматель должен быть готов документально подтвердить происхождение средств, которые не прошли через кассовый аппарат. Если таких доказательств нет, а безналичные поступления также невозможно подтвердить, налоговая может расценить разницу как неучтенные расчетные операции.

Кто может работать без кассового аппарата

Предприниматели, работающие одновременно в городе и в сельской местности, нередко путаются в правилах использования кассовых аппаратов. Оказывается, для части ФЛП закон действительно предусматривает исключения, позволяющие работать без кассового аппарата или программного кассового аппарата.

Законодательство предусматривает отдельные исключения для сельской местности – ФЛП на едином налоге, занимающиеся розничной торговлей. В таком случае разрешается использовать расчетные книжки и книги учета расчетных операций.