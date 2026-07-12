Кто больше не может работать без кассового аппарата

Особенно это касается тех, кто торгует алкогольными напитками в селах и поселках и хочет работать без кассового аппарата, пишут в ГНС.

Налоговики пояснили, что физические лица-предприниматели, относящиеся ко второй, третьей или четвертой группе единого налога, теряют право работать без РРО или программного РРО, если продают:

пиво;

сидр;

перри без добавления спирта;

столовые вина.

Даже если торговля осуществляется в селе или поселке, для продажи таких товаров необходимо использовать РРО.

Все потому, что пиво, алкогольные напитки, спирт, сидр, перри и вина относятся к подакцизной продукции. Для этих товаров законодательством установлены ставки акцизного налога.

В то же время действующие правила позволяют предпринимателям, работающим по упрощенной системе, проводить расчеты без РРО с использованием расчетных книжек (РК) и книг учета расчетных операций (КОРО) только при продаже товаров, не являющихся подакцизными.

Какие еще новые правила вводятся для ФЛП

С августа каждый косметический товар, вводимый в оборот, должен пройти процедуру нотификации (регистрации). Фактически косметика войдет в перечень товаров, находящихся под особым контролем.

Контролировать выполнение новых правил будет Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. За нарушение ФЛП может получить штраф от 17 до 340 тысяч гривен.