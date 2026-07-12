Кто больше не может работать без кассового аппарата
Особенно это касается тех, кто торгует алкогольными напитками в селах и поселках и хочет работать без кассового аппарата, пишут в ГНС.
Налоговики пояснили, что физические лица-предприниматели, относящиеся ко второй, третьей или четвертой группе единого налога, теряют право работать без РРО или программного РРО, если продают:
- пиво;
- сидр;
- перри без добавления спирта;
- столовые вина.
Даже если торговля осуществляется в селе или поселке, для продажи таких товаров необходимо использовать РРО.
Все потому, что пиво, алкогольные напитки, спирт, сидр, перри и вина относятся к подакцизной продукции. Для этих товаров законодательством установлены ставки акцизного налога.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
В то же время действующие правила позволяют предпринимателям, работающим по упрощенной системе, проводить расчеты без РРО с использованием расчетных книжек (РК) и книг учета расчетных операций (КОРО) только при продаже товаров, не являющихся подакцизными.
Какие еще новые правила вводятся для ФЛП
С августа каждый косметический товар, вводимый в оборот, должен пройти процедуру нотификации (регистрации). Фактически косметика войдет в перечень товаров, находящихся под особым контролем.
Контролировать выполнение новых правил будет Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. За нарушение ФЛП может получить штраф от 17 до 340 тысяч гривен.