Что изменится для продавцов косметики

С начала августа каждый косметический товар, поступающий в оборот, должен пройти процедуру нотификации (регистрации), пишет YANKIV.

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Фактически косметика войдет в перечень товаров, находящихся под особым контролем. В него уже входят:

технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту;

лекарственные средства;

ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов.

Важно понимать ставки. Согласно статье 20 Закона о кассовых аппаратах, если в ходе проверки обнаружен неучтенный товар, штраф может составить полную стоимость таких товаров. То есть фактически 100% цены неучтенной продукции,

– пишут в редакции юриста Богдана Янкова.

Именно поэтому к категории рисковых товаров следует относиться не как к формальности, а как к зоне повышенной ответственности: любое нарушение в учете обходится дорого.

Какие штрафы грозят ИП

Контролировать выполнение новых правил будет Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Инспекторы будут проверять документацию, маркировку, условия хранения продукции и прохождение процедуры нотификации.

За нарушения предусмотрены следующие санкции:

34 000 – 51 000 гривен – за ввод в оборот продукции, не соответствующей установленным требованиям;

68 000 гривен – за повторное аналогичное нарушение;

102 000 гривен – за продажу продукции, представляющей серьезный риск;

до 340 000 гривен – за повторное нарушение, связанное с опасной продукцией;

17 000 гривен – за нарушение условий хранения, если из-за этого товар стал опасным или не соответствует требованиям;

68 000 гривен – за повторное такое нарушение.

Кстати, неточности в Едином государственном реестре также могут стать причиной неприятностей и штрафов для предпринимателей, компаний и общественных организаций.

Если неточные сведения содержались в документах, которые подавал сам заявитель, необходимо обратиться к государственному регистратору с соответствующими документами. Кроме того, заявителю придется уплатить административный сбор за внесение изменений в реестр. Конкретная сумма зависит от вида регистрационного действия и изменений, которые необходимо внести в ЕГР.