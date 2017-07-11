Декретні виплати на рахунок ФОП: чи потрібно платити податки

Якщо жінка ФОП отримує декретні виплати на свій підприємницький рахунок, виникає питання, а чи потрібно оподатковувати ці кошти та зазначати їх у податковій декларації.

Декретні виплати: чи оподатковуються

Юристка Ірина Ярута розповіла, що оподатковувати декретні виплати не потрібно та надала алгоритм отримання такої допомоги та наголосила на особливостях оподаткування для ФОП, інформує 24 Канал.

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Для ФОП на загальній системі

Згідно з Податковим кодексом України (стаття 177), доходом ФОП вважається прибуток від підприємницької діяльності. Декретні виплати від Пенсійного фонду не є таким доходом, отже, не включаються до складу оподатковуваного доходу.

Для ФОП на спрощеній системі

У статті 292 ПКУ зазначено, що цільові кошти від державних фондів, зокрема ПФУ, не входять до доходу платника єдиного податку. Це означає, що декретні також не оподатковуються як дохід ФОП.

Проте виникає наступне питання: чи сплачує податки фізична особа (тобто сама жінка-ФОП) з цих виплат?

Щодо ПДФО

Податковий кодекс (пп. 165.1.1 ст. 165) прямо визначає, що допомога по вагітності та пологах не підлягає оподаткуванню ПДФО.

Щодо військового збору

Виплати, які не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи, звільняються і від сплати військового збору.

"Декретні виплати, які отримує ФОП, не оподатковуються ні ПДФО, ні військовим збором

Щодо ЄСВ

ФОП самостійно визначає базу для сплати ЄСВ, але не менше мінімальної зарплати. Декретні виплати на цю базу не впливають, тому з них ЄСВ також не нараховується. Це підтверджено й податковими органами (лист ДФС від 11.07.2017 №1127/Р/99-99-13-02-02-14/ІПК).

Отже, оскільки декретні не є підприємницьким доходом і звільнені від оподаткування, їх не потрібно зазначати у податковій звітності.

Коли ФОП виплачує декретні найманим працівникам

У цьому випадку все відбувається за стандартною процедурою – із нарахуванням та сплатою ЄСВ на суму допомоги. Адже йдеться про виплати не самій підприємиці, а її працівникам.

Як сплачувати податки під час декретної відпустки Наявність декрету не звільняє ФОП від податкових зобов'язань. Усе залежить від системи оподаткування. Так, Фоп 1 та 2 групи має сплачувати єдиний податок і військовий збір щомісяця незалежно від доходу. Тоді як ФОП 3 групи – лише у разі наявності доходу. Щодо загальної системи, то ПДФО та військовий збір також сплачуються лише за фактом отримання прибутку. Водночас ЄСВ обов'язковий до сплати "за себе" незалежно від доходу.

Винятки: звільняються від сплати ЄСВ пенсіонери, особи з інвалідністю та ті, хто офіційно працює за основним місцем роботи (якщо роботодавець сплачує внески).

Податкова відпустка

ФОП 1 і 2 групи без найманих працівників мають право раз на рік не сплачувати єдиний податок та військовий збір протягом одного календарного місяця. Для цього потрібно попередньо подати заяву до податкової (через Електронний кабінет або особисто).

Водночас навіть у "податкову відпустку" ЄСВ доведеться сплатити.

ФОП 3 групи та загальної системи скористатися таким правом не можуть – вони сплачують податки залежно від фактичного доходу.

Звітність ФОП під час декретної відпустки

Навіть перебуваючи у декреті, ФОП зобов'язаний подавати звітність за загальними правилами:

1 та 2 група: щорічна декларація до 1 березня.

3 група: щоквартально, протягом 40 днів після завершення звітного кварталу.

Загальна система: річна декларація до 1 травня наступного року.

Звіти можна подавати онлайн або у паперовій формі. У деклараціях не потрібно відображати суму декретних виплат – це не підлягає оподаткуванню.