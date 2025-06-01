Декретные выплаты: облагаются ли налогами

Юрист Ирина Ярута рассказала, что облагать налогом декретные выплаты не нужно и предоставила алгоритм получения такой помощи и отметила особенности налогообложения для ФЛП, информирует 24 Канал.

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Для ФЛП на общей системе

Согласно Налоговому кодексу Украины (статья 177), доходом ФЛП считается прибыль от предпринимательской деятельности. Декретные выплаты от Пенсионного фонда не являются таким доходом, следовательно, не включаются в состав налогооблагаемого дохода.

Для ФЛП на упрощенной системе

В статье 292 НКУ указано, что целевые средства от государственных фондов, в частности ПФУ, не входят в доход плательщика единого налога. Это означает, что декретные также не облагаются налогом как доход ФЛП.

Однако возникает следующий вопрос: уплачивает ли налоги физическое лицо (т. е. сама женщина-ФЛП) с этих выплат?

Относительно НДФЛ

Налоговый кодекс (пп. 165.1.1 ст. 165) прямо определяет, что пособие по беременности и родам не подлежит обложению НДФЛ.

О военном сборе

Выплаты, которые не включаются в налогооблагаемый доход физического лица, освобождаются и от уплаты военного сбора.

"Декретные выплаты, которые получает ФЛП, не облагаются ни НДФЛ, ни военным сбором

Относительно ЕСВ

ФЛП самостоятельно определяет базу для уплаты ЕСВ, но не менее минимальной зарплаты. Декретные выплаты на эту базу не влияют, поэтому с них ЕСВ также не начисляется. Это подтверждено и налоговыми органами (письмо ГФС от 11.07.2017 №1127/Р/99-99-13-02-02-14/ІПК).

Следовательно, поскольку декретные не являются предпринимательским доходом и освобождены от налогообложения, их не нужно указывать в налоговой отчетности.

Когда ФЛП выплачивает декретные наемным работникам

В этом случае все происходит по стандартной процедуре – с начислением и уплатой ЕСВ на сумму пособия. Ведь речь идет о выплатах не самой предпринимательнице, а ее работникам.

Как платить налоги во время декретного отпуска Наличие декрета не освобождает ФЛП от налоговых обязательств. Все зависит от системы налогообложения. Так, ФЛП 1 и 2 группы должен платить единый налог и военный сбор ежемесячно независимо от дохода. Тогда как ФЛП 3 группы – только при наличии дохода. По общей системе, то НДФЛ и военный сбор также уплачиваются только по факту получения прибыли. В то же время ЕСВ обязателен к уплате "за себя" независимо от дохода.

Исключения: освобождаются от уплаты ЕСВ пенсионеры, лица с инвалидностью и те, кто официально работает по основному месту работы (если работодатель платит взносы).

Налоговый отпуск

ФЛП 1 и 2 группы без наемных работников имеют право раз в год не платить единый налог и военный сбор в течение одного календарного месяца. Для этого нужно предварительно подать заявление в налоговую (через Электронный кабинет или лично).

В то же время даже в "налоговый отпуск" ЕСВ придется уплатить.

ФЛП 3 группы и общей системы воспользоваться таким правом не могут – они платят налоги в зависимости от фактического дохода.

Отчетность ФЛП во время декретного отпуска

Даже находясь в декрете, ФЛП обязан подавать отчетность по общим правилам:

1 и 2 группа: ежегодная декларация до 1 марта.

3 группа: ежеквартально, в течение 40 дней после завершения отчетного квартала.

Общая система: годовая декларация до 1 мая следующего года.

Отчеты можно подавать онлайн или в бумажной форме. В декларациях не нужно отражать сумму декретных выплат – это не подлежит налогообложению.