Гроші не пахнуть: 25 західних компаній продовжують допомагати російській армії

Проти російського оборонного комплексу колективний Захід запровадив санкційні обмеження. На жаль, це не зупинило експорт з низки країн Європи до Росії товарів, які передають армії агресора.

Згідно з даними російських ЗМІ, європейські компанії співпрацюють з російськими підрядниками, яким вдалося уникнути санкцій. Йдеться про бізнеси із, щонайменше, 10 країн Європи.

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Бізнес на крові українців

Загалом російські фірми, таким чином, мають можливість постачати армії агресора мікросхеми для ракет, за допомогою яких вже понад рік тероризують українців. Також до цього переліку входять такі товари:

Гільзи;

Бронежилети;

Двигуни для бойових кораблів;

Взуття для російських окупантів.

Важливо! До переліку країн, де бізнесмени попри повномасштабну війну проти України готові торгувати з Росією, входять Німеччина, Франція, Польща, Литва, Естонія, Швейцарія, Угорщина, Австрія, Італія та Словаччина.

Які компанії допомагають російській армії

Німецька фірма Vansped Logistics, від імені гіганта ринку Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH, вже після початку повномасштабної агресії проти України передала розробнику станків для ракет "Стан", яке входить до підсанкційного "Ростеху", технологічне обладнання для ливарного виробництва.

Ці постачання відіграють критично важливу роль для України, оскільки "Стан" активно співпрацює з низкою оборонних підприємств Росії. Зокрема, йдеться про виробників танків, носіїв ракет, підводних човнів.

Німці не забувають про зручне взуття для російських загарбників. Річ у тому, що виробничі потужності компанії "Донобувь" використовує високоякісне німецьке обладнання".

Також російський виробник взуття імпортує з Німеччини клей для взуття (Jakob KECK Chemie GmbH) та шкіру (Salamander SPS GmbH & Co. KG). Тоді як підошву росіяни купують в італійської компанії Tacchificio Campliglionese. Усе вище згадані фірми після лютого 2022 року не розірвали свої торгові відносини з Росією.

Російська взуттєва компанія також працює з низкою постачальників з Європи. Більшість з них з Італії. Ось перелік:

Suolificio Morrovallese (підошви);

(підошви); Formificio Milanese Team (пластикові колодки);

(пластикові колодки); Hawai Italia та Sammi Export (заклепки);

(заклепки); Cunial Components (устілки для взуття);

(устілки для взуття); Conceria Cervinia ( 1,3 тонни шкіри для взуття);

1,3 тонни шкіри для взуття); Німецька компанія Jakob KECK Chemie GmbH (розчинники);

(розчинники); Також росіяни купують товари у словацьких фірм Export-Import та MONETA SK spol.

Цікаво! На сьогодні у Росії продовжують працювати понад 1200 великих міжнародних бізнесів. Ба більше, суттєва частина з них паралельно функціонує в Україні. Про найвідоміші компанії – читайте за посиланням.

Італійська компанія Minelli Carmello допомагає забезпечувати російську армію бронежилетами, адже продає фрезу для їхнього виробництва. Напевно, так окупантам буде зручніше вбивати та катувати українців.

Фірма з Франції продає Росії перемикачі, які використовують в мікросхемах бортових системах керування ракет. Йдеться про Radiall S.A. Ще одна французька компанія уже після лютого 2022 року подбала, щоб російська збройна фірма "Курганприбор" отримала необхідні технічні вироби. Тут можна "подякувати" Marchante.

Додають, що "Курганприбор" відповідає за виробництво сухопутної та морської артилерії, ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), зенітно-ракетних комплексів тощо.

Водночас компанія з Естонії Marker Nordic Ou постачає росіянам волоконно-оптичні джгути, промисловий клей тощо. Тоді як електронне обладнання для російського оборонного підрядника "Модуль" забезпечує фірма зі Швейцарії – E-tec Interconnect AG.

"Коломенський завод", який постачає російському Міністерству оборони дизельні двигуни для військових кораблів, також співпрацює з кількома європейськими постачальниками:

Гвинтові пружини завод отримує від німецької компанії Heinrich Eibach GmbH ;

; Запобіжні клапани надає HOERBIGER Wien GmbH з Австрії;

з Австрії; Частини двигунів типу Д49 купують у Piston Ring Manufacturer Prima з Польщі.

Угорська фірма Aluminiumarugyar Zrt експортує до Росії місткості для газу.