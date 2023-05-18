Деньги не пахнут: 25 западных компаний продолжают помогать российской армии
Против российского оборонного комплекса коллективное мероприятие ввело санкционные ограничения. К сожалению, это не остановило экспорт из ряда стран Европы в Россию товаров, передающих армии агрессора.
Согласно данным российских СМИ, европейские компании сотрудничают с российскими подрядчиками, которым удалось избежать санкций. Речь идет о бизнесах с, по меньшей мере, 10 стран Европы.
Обратите внимание Миллиардерам подходит вышиванка: в сети показали Ричарда Бренсона в украинской рубашке
Бизнес на крови украинцев
В общем, российские фирмы, таким образом, имеют возможность поставлять армии агрессора микросхемы для ракет, с помощью которых уже более года терроризируют украинцев. Также в этот перечень входят следующие товары:
- Гильзы;
- Бронежилеты;
- Двигатели для боевых кораблей;
- Обувь для русских оккупантов.
Какие компании помогают российской армии
Немецкая фирма Vansped Logistics, от имени гиганта рынка Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH, уже после начала полномасштабной агрессии против Украины передала разработчику станков для ракет "Стан", входящему в подсанкционный "Ростех", технологическое оборудование для литейного производства.
Эти поставки играют критически важную роль для Украины, поскольку "Стан" активно сотрудничает с рядом оборонных предприятий России. В частности, речь идет о производителях танков, носителях ракет, подводных лодках.
Немцы не забывают об удобной обуви для российских захватчиков. Дело в том, что производственные мощности компании "Донобувь" используют высококачественное немецкое оборудование".
Также российский производитель обуви импортирует из Германии клей для обуви (Jakob KECK Chemie GmbH) и кожу (Salamander SPS GmbH & Co. KG). В то время как подошву россияне покупают у итальянской компании Tacchificio Campliglionese. Все вышеупомянутые фирмы после февраля 2022 года не разорвали свои торговые отношения с Россией.
Российская обувная компания также работает с рядом поставщиков из Европы. Большинство из них из Италии. Вот перечень:
- Suolificio Morrovallese (подошвы);
- Formificio Milanese Team (пластиковые колодки);
- Hawai Italia и Sammi Export (заклепки);
- Cunial Components (стельки для обуви);
- Conceria Cervinia (1,3 тонны кожи для обуви);
- Немецкая компания Jakob KECK Chemie GmbH (растворители);
- Также россияне покупают товары у словацких фирм Export-Import да MONETA SK spol.
Итальянская компания Minelli Carmello помогает снабжать российскую армию бронежилетами, ведь продает фрезу для их производства. Наверное, так оккупантам будет удобнее убивать и пытать украинцев.
Фирма из Франции продает России переключатели, использующиеся в микросхемах бортовых систем управления ракет. Речь идет о Radiall SA Еще одна французская компания уже после февраля 2022 года позаботилась о том, чтобы российская вооруженная фирма "Курганприбор" получила необходимые технические изделия. Здесь можно "поблагодарить" Marchante.
Добавляют, что "Курганприбор" отвечает за производство сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО), зенитно-ракетных комплексов и т.д.
В то же время компания из Эстонии. Marker Nordic Ou снабжает россиянам волоконно-оптические жгуты, промышленный клей и т.д. В то время как электронное оборудование для российского оборонного подрядчика "Модуль" обеспечивает фирма из Швейцарии. E-tec Interconnect AG.
"Коломенский завод", поставляющий российскому Министерству обороны дизельные двигатели для военных кораблей, также сотрудничает с несколькими европейскими поставщиками.
- Винтовые пружины завод получает от германской компании Heinrich Eibach GmbH;
- Предохранительные клапаны предоставляет HOERBIGER Wien GmbH из Австрии;
- Части двигателей типа Д49 покупают у Piston Ring Manufacturer Prima из Польши.
Венгерская фирма Aluminiumarugyar Zrt экспортирует в Россию емкости для газа.