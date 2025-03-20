Динаміка бізнесу: як змінилася кількість ФОПів із працівниками за рік

В Україні впродовж року кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП), які мають найманих працівників, зросла на 9%.

Зараз 259 тисяч підприємців офіційно наймають 673 тисячі працівників, що на 13% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на сервіс відкритих даних "Опендатабот".

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При цьому кількість працівників не завжди корелює із загальною кількістю підприємців або перебігом війни. Наприклад, під час пандемії COVID-19 у 2020-2021 роках кількість найманих працівників скоротилася на 11%, хоча загальна кількість ФОПів залишилася майже незмінною (-822).

Де динаміка найвища та найнижча

Найбільше підприємців, які створюють робочі місця, зареєстровано у Дніпропетровській області – 24 тисячі, що становить 9% від загальної кількості. Київ та Львівська область розділили друге місце – у кожному регіоні таких ФОПів налічується по 23 тисячі.

Найбільший приріст кількості підприємців, що наймають працівників, зафіксовано у Рівненській та Хмельницькій областях – на 26% у порівнянні з довоєнним періодом. У Чернівецькій області цей показник зріс на 25%, а у Волинській та Житомирській – на 24%.

Водночас скорочення кількості ФОПів із найманими працівниками зафіксовано на Миколаївщині (-9%) та Одещині (-4%). Очікувано, що зменшення кількості підприємців також спостерігається в прифронтових та частково окупованих регіонах.