Сейчас 259 тысяч предпринимателей официально нанимают 673 тысячи работников, что на 13% меньше, чем до начала полномасштабного вторжения, сообщает 24 Канал со ссылкой на сервис открытых данных "Опендатабот".

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При этом количество работников не всегда коррелирует с общим количеством предпринимателей или ходом войны. Например, во время пандемии COVID-19 в 2020-2021 годах количество наемных работников сократилось на 11%, хотя общее количество ФЛП осталось почти неизменным (-822).

Где динамика самая высокая и самая низкая

Больше всего предпринимателей, которые создают рабочие места, зарегистрировано в Днепропетровской области – 24 тысячи, что составляет 9% от общего количества. Киев и Львовская область разделили второе место – в каждом регионе таких ФЛП насчитывается по 23 тысячи.

Наибольший прирост количества предпринимателей, нанимающих работников, зафиксирован в Ровенской и Хмельницкой областях – на 26% по сравнению с довоенным периодом. В Черновицкой области этот показатель вырос на 25%, а в Волынской и Житомирской – на 24%.

В то же время сокращение количества ФЛП с наемными работниками зафиксировано в Николаевской (-9%) и Одесской (-4%) областях. Ожидаемо, что уменьшение количества предпринимателей также наблюдается в прифронтовых и частично оккупированных регионах.