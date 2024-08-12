Disney інвестує у розвиток "Disneyland"десятки мільярдів доларів
12 серпня 2024, 12:08Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Про такий амбітний план повідомив голова Experiences Джош Д'Амаро. Він додав, що йдеться про 4 нові круїзні лайнери, 6 нових тематичних країн та чимало іншого.
Які плани в Disney
Серед подробиць є поява нових лиходіїв Disney в "Чарівному Королівстві" Walt Disney World в Орландо, штат Флорида. Крім того, подвоєння розміру Кампусу Месників у Disney California Adventure Park в Анахаймі, Каліфорнія. Водночас розглядається партнерство з творцем Fortnite Epic Games тощо.
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Для нас це безпрецедентна ера зростання,
– зауважив Д'Амаро.
- Буде побудовано 2 нових атракціони в California Adventure: Avengers: Захист нескінченності" та "Льотна лабораторія Старка".
- Новий атракціон "Аватар" буде у California Adventure.
- А на честь 70-річчя парку "Disneyland" в Анахаймі наступного року буде відкрито шоу про життя засновника Волта Діснея.