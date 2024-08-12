Які плани в Disney

Серед подробиць є поява нових лиходіїв Disney в "Чарівному Королівстві" Walt Disney World в Орландо, штат Флорида. Крім того, подвоєння розміру Кампусу Месників у Disney California Adventure Park в Анахаймі, Каліфорнія. Водночас розглядається партнерство з творцем Fortnite Epic Games тощо.

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Для нас це безпрецедентна ера зростання,

– зауважив Д'Амаро.

Зверніть увагу! Інвестиції будуть надвеликими – понад 60 мільярдів доларів.

Буде побудовано 2 нових атракціони в California Adventure: Avengers: Захист нескінченності" та "Льотна лабораторія Старка".

Новий атракціон "Аватар" буде у California Adventure.

А на честь 70-річчя парку "Disneyland" в Анахаймі наступного року буде відкрито шоу про життя засновника Волта Діснея.

Цікаво! Інвестиції у понад 60 мільярдів доларів – це вдвічі більше витрат протягом наступного десятиліття на покращення атракціонів у 12 парках.