"Газпром" не зможе виплатити дивіденди за 2023 рік

"Газпром" вперше за 25 років зазнав фінансових збитків. Саме тому російський уряд доручив раді директорів компанії підготувати директиву про відмову від дивідендів за 2023 рік, повідомляють російські ЗМІ.

Газпром не платитиме дивіденди

У 2022 році акціонери "Газпрому" залишилися з порожніми руками, оскільки уряд перенаправив дивідендні кошти компанії на покриття дефіциту бюджету, спричиненого війною. Це рішення було прийнято після того, як у 2019 році компанія реалізувала дивідендну політику, пообіцявши акціонерам щонайменше 50% чистого прибутку.

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Вже за 2022 рік компанія виплатила рекордні в історії дивіденди – 1,2 трильйона рублів (понад 13 мільярдів доларів). Нині 50,23% акцій "Газпрому" належить державі, але, попри це, він має 470 тисяч приватних акціонерів.

Протягом 2023 року "Газпром" отримав збиток через обвальне зниження доходів від продажу газу в Європу. Росія має можливість перенаправити цей газ тільки в Китай, але для цього треба отримати його схвалення на будівництво газопроводу "Сила Сибіру – 2".

Минулого тижня Путін відвідав Пекін, проте жодних новин чи рішень щодо цього не привіз.

Через такі збитки у Росії лишається менше грошей для фінансування війни в Україні.

Які збитки "Газпрому"

За 2023 рік чистий збиток корпорації склав 629 мільярдів рублів. Це майже 6,7 мільярда доларів. Натомість за 2022 рік цей показник склав 1,226 трильйона рублів – це близько 13 мільярдів доларів.

За перший квартал 2024 року російська газовидобувна монополія отримала збитків від продажів у розмірі ледь не 47 мільярдів рублів (501 мільйона доларів) порівняно з прибутком роком раніше у 125,4 мільярда рублів (1,34 мільярда доларів).

Також, виторг минулого року скоротився на 27% – до 8,54 трильйона рублів з 11,7 трильйона рублів у 2022 році.

Показник EBITDA "Газпрому" склав 618,369 мільярда рублів.