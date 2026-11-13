ДіяCity у 2026 році: як платити менше податків і не втратити статус

Деякі компанії можуть суттєво зменшити податкове навантаження завдяки спеціальному правовому режиму Дія.City. Він дозволяє за певних умов не сплачувати податок на прибуток із коштів, які бізнес реінвестує у розвиток, а також користуватися пільговими ставками оподаткування доходів спеціалістів.

Податок на прибуток 0%: як працює спеціальний режим Дія.City

Стати резидентом Дія.City у 2026 році можуть не всі підприємства, а збереження статусу потребує дотримання низки вимог. Про це у коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка, керуюча партнерка АО Competence Марина Суткович.

Резиденти Дія.City можуть самостійно обрати одну з двох моделей оподаткування прибутку:

Загальна система – податок на прибуток за ставкою 18%.

– податок на прибуток за ставкою 18%. Спеціальний режим – податок на виведений капітал за ставкою 9%.

Головна особливість другого варіанта полягає в тому, що податок нараховують не на весь зароблений компанією прибуток, а на визначені законом операції.

Наприклад, підприємство отримало 1 мільйон гривень прибутку та вирішило спрямувати ці кошти на розроблення нового продукту або придбання обладнання. Якщо такі витрати не належать до операцій, які оподатковуються за спеціальним режимом, компанія може не сплачувати з цієї суми податок на прибуток.

Водночас ставка 9% застосовується, зокрема, під час виплати дивідендів власникам. Податкові зобов'язання можуть виникати й у разі окремих операцій із контрагентами:

Один із прикладів – співпраця з ФОПами на спрощеній системі оподаткування. За загальним правилом, якщо виплати таким підприємцям перевищують 20% витрат компанії за попередній рік, сума перевищення оподатковується за ставкою 9%.

Наприклад, якщо витрати підприємства за попередній рік становили 10 мільйонів гривень, а наступного року воно виплатило ФОПам 3 мільйони, оподаткуванню може підлягати 1 мільйон гривень перевищення. У такому разі податок становитиме 90 тисяч гривень.

Марина Суткович Адвокатка, керуюча партнерка АО Competence Резидент Дія.City не може залишатися платником єдиного податку. Тому перехід із третьої групи потребує окремого фінансового розрахунку. Я б не радила підприємцям обирати режим лише тому, що 9% менше за 18%. Важливі не тільки ставки, а й структура витрат, договори з контрагентами та плани використання прибутку.

Хто може стати резидентом Дія.City у 2026 році

Спеціальний режим доступний не лише розробникам програмного забезпечення. Подати заявку можуть і компанії, які працюють у низці інших технологічних напрямів, зокрема створюють:

безпілотники та роботизовані системи; технології штучного інтелекту; біонічні протези; програмне забезпечення та інші технологічні продукти.

Водночас важливо, щоб компанія саме здійснювала кваліфіковану діяльність, а не просто користувалася технологіями. Наприклад, звичайний інтернет-магазин не може претендувати на резидентство лише через те, що продає товари через сайт.

Ще одна обов'язкова умова – заявником має бути юридична особа, зареєстрована в Україні. ФОП самостійно отримати статус резидента Дія.City не може. Для більшості компаній передбачені три основні критерії:

щонайменше 90% доходу має надходити від кваліфікованої діяльності;

у штаті та/або серед гіг-спеціалістів має бути не менше дев'яти осіб;

середня місячна винагорода працівників і гіг-спеціалістів має становити не менше еквівалента 1 200 євро.

ПДФО 5% замість 18%: як Дія.City допомагає заощаджувати на працівниках

Ще одна перевага спеціального режиму – пільгове оподаткування доходів працівників і гіг-спеціалістів. За дотримання встановлених умов замість стандартної ставки ПДФО 18% застосовується ставка 5%.

Наприклад, із нарахованої зарплати 60 тисяч гривень звичайний ПДФО становить 10 800 гривень, а пільговий – 3 000 гривень. Різниця – 7 800 гривень щомісяця. Для десяти таких спеціалістів за рік це понад 900 тисяч гривень різниці в сумі ПДФО,

– каже адвокатка.

Водночас інші обов'язкові платежі залишаються:

військовий збір – 5%;

ЄСВ за спеціальними правилами – 22% від мінімальної заробітної плати.

Пільгова ставка ПДФО не діє автоматично. Компанія має виконувати вимоги законодавства, зокрема щодо середньої винагороди спеціалістів. Для стартапів передбачені окремі умови застосування пільги.

Якщо підприємство перестає відповідати встановленим податковим критеріям, може виникнути обов'язок донарахувати ПДФО. Тому потенційну економію варто оцінювати разом із ризиком втрати права на пільгове оподаткування.

Як подати заявку на резидентство Дія.City

Процедура вступу відбувається онлайн через портал Дія. Для цього компанії потрібно:

Перевірити, чи відповідає вона вимогам до резидентів. Підготувати та подати заяву через портал Дія. Підписати документи електронним підписом. Дочекатися рішення Міністерства цифрової трансформації.

За інформацією адвокатки, розгляд заяви триває до 10 робочих днів. Послуга безкоштовна.

Однак отримати статус – лише частина роботи. Після вступу компанія повинна регулярно підтверджувати відповідність вимогам, подавати звітність, а в передбачених законом випадках – незалежні висновки.

Чи вигідно бізнесу переходити в Дія.City

Сам по собі статус резидента не гарантує, що компанія почне витрачати менше. Результат залежить від структури доходів і витрат, кількості працівників, співпраці з ФОПами та того, як підприємство планує використовувати прибуток.

За словами Марини Суткович, для технологічних компаній із високими витратами на оплату праці та планами реінвестувати прибуток цей режим може бути вигідним.

Тому перед переходом я рекомендую провести юридичний і податковий аналіз бізнес-моделі: визначити реальну економію, перевірити відповідність вимогам, оцінити ризики та необхідні зміни в роботі компанії. Адже мета підприємця – не просто отримати статус резидента, а створити умови, за яких бізнес працюватиме ефективніше та безпечніше,

– радить експертка.

Отже, Дія.City може стати інструментом для розвитку технологічного бізнесу, але рішення про вступ варто ухвалювати не лише через нижчі податкові ставки. Важливо оцінити, наскільки спеціальний режим відповідає реальній моделі роботи компанії та чи зможе вона постійно виконувати встановлені вимоги.



