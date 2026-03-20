Близько 500 компаній у Diia.City – це Defense Tech, розповіла 24 Каналу на зустрічі з журналістами Наталія Денікеєва, заступниця міністра цифрової трансформації України. Це найбільша частка серед галузей, які представлені у спецрежимі.

Скільки компаній оборонної галузі представлені у Diia.City?

За словами Наталії Денікеєвої, саме серед Defense Tech компаній у Diia.City є резидентами переважна більшісь – 95%. Але це стосується саме технологічних компаній, а не класичних підприємств оборонно-промислового комплексу. Частка витрат на зарплати у деяких випадках не дозволяє їм ставати резидентами спецрежиму.

Бізнес має низький ступінь довіри до держави. Так було і серед Defense Tech, але ця причина зникає дуже швидко, коли представники цього бізнесу спілкуються з Diia.City,

– зазначила Денікеєва.

Резиденти Diia.City за часткою / Інфографіка Мінцифри

Важливо! Спецрежим Diia.City запустили напередодні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Війна внесла свої корективи, тому на початку вторгнення до режиму додали можливість ставати резидентами для виробників БПЛА. Тепер резидентами Diia.City є виробники НРК, РЕБ тощо.



Зараз у Diia.City понад 3900 резидентів із понад 148 000 фахівців. У 2025 році резиденти сплатили 34 мільярди гривень податків.

Яка ситуація з іноземними дефенс–компаніями та інвестиціями?

Щодо участі іноземних компаній – Денікеєва каже, що Україна перетворилася на "світовий полігон", і якщо іноземна компанія тут не представлена, вона може опинитися поза інноваціями.

90% компаній з галузі, які мають R&D–центри в Україні – представлені у Diia.City,

– додала заступниця глави Мінцифри.

Цікаво! Серед компаній–"єдинорогів" є й оборонні. Це німецька Quantum-Systems, португальсько–британська Tekever та українська Swarmer.

Серед гучних інвестиційних кейсів є й оборонні:

Himera з понад 2,5 мільйонів доларів інвестицій;

Tencore з 4 мільйонами доларів інвестицій в українську юрособу.

Що відомо про оборонні компанії з Diia.City?