ДіяCity в 2026 году: как платить меньше налогов и не лишиться статуса

"Дія.City" в 2026 году / Коллаж 24 Канала
Некоторые компании могут существенно снизить налоговую нагрузку благодаря специальному правовому режиму "Дія.City". Он позволяет при определенных условиях не уплачивать налог на прибыль со средств, которые бизнес реинвестирует в развитие, а также пользоваться льготными ставками налогообложения доходов специалистов.
Налог на прибыль 0%: как работает специальный режим "Дія.City"
Стать резидентом "Дія.City" в 2026 году могут не все предприятия, а для сохранения статуса необходимо соблюдение ряда требований. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат, управляющий партнер АО Competence Марина Суткович.
Резиденты "Дія.City" могут самостоятельно выбрать одну из двух моделей налогообложения прибыли:
- Общая система – налог на прибыль по ставке 18%.
- Специальный режим – налог на выведенный капитал по ставке 9%.
Главная особенность второго варианта заключается в том, что налог начисляется не на всю прибыль, полученную компанией, а на определенные законом операции.
Например, предприятие получило 1 миллион гривен прибыли и решило направить эти средства на разработку нового продукта или приобретение оборудования. Если такие расходы не относятся к операциям, облагаемым налогом по специальному режиму, компания может не уплачивать с этой суммы налог на прибыль.
В то же время ставка 9% применяется, в частности, при выплате дивидендов владельцам. Налоговые обязательства могут возникать и в случае отдельных операций с контрагентами:
- Один из примеров – сотрудничество с ФЛП, работающими по упрощенной системе налогообложения. По общему правилу, если выплаты таким предпринимателям превышают 20% расходов компании за предыдущий год, сумма превышения облагается налогом по ставке 9%.
- Например, если расходы предприятия за предыдущий год составили 10 миллионов гривен, а в следующем году оно выплатило ФЛП 3 миллиона, налогообложению может подлежать 1 миллион гривен превышения. В таком случае налог составит 90 тысяч гривен.
Резидент "Дия.City" не может оставаться плательщиком единого налога. Поэтому переход из третьей группы требует отдельного финансового расчета. Я бы не советовала предпринимателям выбирать этот режим только потому, что 9% меньше, чем 18%. Важны не только ставки, но и структура расходов, договоры с контрагентами и планы использования прибыли.
Кто может стать резидентом "Дия.Сити" в 2026 году
Специальный режим доступен не только разработчикам программного обеспечения. Подать заявку могут и компании, работающие в ряде других технологических направлений, в частности создающие:
- Беспилотники и роботизированные системы;
- Технологии искусственного интеллекта;
- Бионические протезы;
- Программное обеспечение и другие технологические продукты.
При этом важно, чтобы компания именно осуществляла квалифицированную деятельность, а не просто пользовалась технологиями. Например, обычный интернет-магазин не может претендовать на резидентство только потому, что продает товары через сайт.
Еще одно обязательное условие – заявителем должно быть юридическое лицо, зарегистрированное в Украине. ФЛП самостоятельно получить статус резидента Дія.City не может. Для большинства компаний предусмотрены три основных критерия:
- не менее 90% дохода должно поступать от квалифицированной деятельности;
- в штате и/или среди гиг-специалистов должно быть не менее девяти человек;
- среднее месячное вознаграждение сотрудников и гиг-специалистов должно составлять не менее эквивалента 1 200 евро.
НДФЛ 5% вместо 18%: как "Дия.Сити" помогает экономить на сотрудниках
Еще одно преимущество специального режима – льготное налогообложение доходов работников и гиг-специалистов. При соблюдении установленных условий вместо стандартной ставки НДФЛ 18% применяется ставка 5%.
Например, с начисленной зарплаты в 60 тысяч гривен обычный НДФЛ составляет 10 800 гривен, а льготный – 3 000 гривен. Разница – 7 800 гривен ежемесячно. Для десяти таких специалистов за год это более 900 тысяч гривен разницы в сумме НДФЛ
В то же время остальные обязательные платежи сохраняются:
- военный сбор – 5%;
- ЕСВ по специальным правилам – 22% от минимальной заработной платы.
Льготная ставка НДФЛ не действует автоматически. Компания должна соблюдать требования законодательства, в частности в отношении среднего вознаграждения специалистов. Для стартапов предусмотрены отдельные условия применения льготы.
Если предприятие перестает соответствовать установленным налоговым критериям, может возникнуть обязанность доначислить НДФЛ. Поэтому потенциальную экономию следует оценивать с учетом риска потери права на льготное налогообложение.
Как подать заявку на резидентство в "Дия.Сити"
Процедура вступления проходит онлайн через портал "Дия". Для этого компании необходимо:
- Проверить, соответствует ли она требованиям к резидентам.
- Подготовить и подать заявление через портал "Дия".
- Подписать документы электронной подписью.
- Дождаться решения Министерства цифровой трансформации.
По информации адвоката, рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. Услуга бесплатна.
Однако получение статуса – лишь часть работы. После вступления компания должна регулярно подтверждать соответствие требованиям, подавать отчетность, а в предусмотренных законом случаях – независимые заключения.
Выгодно ли бизнесу переходить в "Дия.City"
Сам по себе статус резидента не гарантирует, что компания начнет тратить меньше. Результат зависит от структуры доходов и расходов, количества сотрудников, сотрудничества с ФЛП и того, как предприятие планирует использовать прибыль.
По словам Марины Суткович, для технологических компаний с высокими затратами на оплату труда и планами реинвестировать прибыль этот режим может быть выгодным.
Поэтому перед переходом я рекомендую провести юридический и налоговый анализ бизнес-модели: определить реальную экономию, проверить соответствие требованиям, оценить риски и необходимые изменения в работе компании. Ведь цель предпринимателя – не просто получить статус резидента, а создать условия, при которых бизнес будет работать эффективнее и безопаснее
Итак, Дія.City может стать инструментом для развития технологического бизнеса, но решение о вступлении следует принимать не только из-за более низких налоговых ставок. Важно оценить, насколько специальный режим соответствует реальной модели работы компании и сможет ли она постоянно выполнять установленные требования.
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