Дія стане маркетплейсом та може вийти на IP, – Федоров

Цифрова платформа Дія переходить до нового етапу розвитку – комерційного. Міністерство цифрової трансформації у травні 2025 року офіційно розпочало її монетизацію. Перші прибутки очікуються вже в червні.

Як монетизують Дію

У перспективі Дія стане державною компанією з можливістю виходу на IPO. Про це під час конференції DOU Day заявив віцепрем'єр-міністр та очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує 24 Канал.

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Одним із перших джерел доходу став шеринг документів – послуга, яка дозволяє українцям ділитися цифровими копіями своїх документів із банками та іншими установами.

За словами міністра, це активно використовують фінансові організації, зокрема monobank, через який лише за один день відкрили 22 тисячі нових рахунків. За подібні сервіси компанії вже готові платити державі.

Дія – як окрема державна компанія

Федоров також повідомив, що команда Мінцифри працює над виокремленням Дії в окрему державну компанію. У майбутньому вона зможе не лише залучати бізнес до створення нових сервісів на платформі, а й, можливо, вийти на біржу через IPO.

Дія стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати власні сервіси та користуватися нашою інфраструктурою,

– пояснив міністр.

Монетизація дасть можливість платформі масштабуватися, залучати нові сервіси від бізнесу та забезпечити сталий розвиток державних послуг у цифровому форматі.

Дія AI замість кліків і форм

За словами Федорова, наступний етап розвитку сервісу – перетворення його на повноцінного AI-агента. Користувачі зможуть взаємодіяти з державними послугами через живий діалог – за аналогією з ChatGPT.

Все, що не схоже на ChatGPT, уже не відповідає очікуванням людей. Дія повинна трансформуватись у Дію AI,

— заявив міністр.

Першу бета-версію нового інтерфейсу запустять на порталі у червні. Вона дозволить не лише отримати інформацію, а й оформити послуги через текстові команди. Наприклад, користувач зможе просто написати: "Надішли мені довідку про доходи за 2023 рік", – і система самостійно згенерує документ.

Особливий фокус – на складних бекенд-процесах. Зокрема, AI полегшить доступ до програми компенсацій за зруйноване майно єВідновлення. У майбутньому користувач зможе повідомити про ракетний удар, завантажити фото і отримати допомогу без складних форм і бюрократії.

"Протягом пів року Дія стане чатом. Так, не всі послуги одразу, але перші з'являться вже влітку", – додав Федоров.

Наразі Мінцифри працює над технічною інфраструктурою, а також веде перемовини з міжнародною компанією щодо створення національної AI-платформи, розміщеної в Україні з урахуванням безпекових ризиків.