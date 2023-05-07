Купівля золота центральними банками сягнула рекордних показників. Фахівці стверджують, що до таких кроків фінансові установи вдаються через страх кризи.

Купівля золота центральними банками країн сягнула рекордних показників. У січні – березні 2023 року фінустанови придбали 228 тонн дорогоцінного металу. Це на 34% більше, аніж у попередній рекордний період, який був зафіксований ще у 2013 році.

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Чому центральні банки скуповують золото

Як повідомляють аналітики, популярність золота особливо зростає у часи кризи та невпевненості ринків. Скупівля золота – це спроба стабілізувати ситуацію та не робити ризикованих інвестицій.

Купівля золота центральними банками побила рекорд / Фото Pixabay

Найбільше золота придбали центральні банки таких країн:

Сінгапур (69 тонн);

Китай (58 тонн);

Туреччина (30 тонн);

Індія (7 тонн);

Чехія (2 тонни).

Також повідомляється, що найбільшими запасами золота володіють США, ключові економіки Європейського Союзу, Китай та Росія. На думку експертів, попит на золото продовжить зростати.

Особливо популярним золото стало після того, як Silicon Valley Bank у США зазнав краху. Закупівлі металу центральними банками також має залишитися на високому рівні.