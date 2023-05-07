Покупка золота центральными банками стран достигла рекордных показателей. В январе – марте 2023 года финучреждения приобрели 228 тонн драгоценного металла. Это на 34% больше, чем в предыдущий рекордный период, зафиксированный еще в 2013 году.

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Почему центральные банки скупают золото

Как сообщают аналитики, популярность золота особенно растет во времена кризиса и неуверенности рынков. Скупка золота – это попытка стабилизировать ситуацию и не делать рискованные инвестиции.

Покупка золота центральными банками побила рекорд​ / Фото Pixabay

Больше золота приобрели центральные банки таких стран:

Сингапур (69 тонн);

Китай (58 тонн);

Турция (30 тонн);

Индия (7 тонн);

Чехия (2 тонны).

Также сообщается, что наибольшими запасами золота владеют США, ключевые экономики Европейского Союза, Китай и Россия. По мнению экспертов, спрос на золото продолжит расти.

Особенно популярным золото стало после того, как Silicon Valley Bank в США потерпел крах. Закупка металла центральными банками также должна остаться на высоком уровне.