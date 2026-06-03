У Дніпрі росіяни атакували склади АТБ з харчами, – мер

Увечері середи, 3 червня, російські військові атакували Дніпро. Ворог поцілив у склади мережі продуктових супермаркетів АТБ.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Водночас місцеві телеграм-канали поширюють відео з масштабною пожежею.

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За інформацією очільника ОВА Олександра Ганжі, з 16:00 ворог неодноразово атакував Дніпровський район. Він також згадав про займання складів однієї з торговельних мереж.

На жаль, є постраждалі – медична допомога знадобилася 6 людям. П'ятеро із них госпіталізовані, троє – у важкому стані.

Пожежа у Дніпрі після атаки 3 червня: дивіться відео