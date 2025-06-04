Більше, ніж бюджет NASA: SpaceX отримає 15,5 мільярдів доларів доходу, – Маск

Ілон Маск заявив, що SpaceX очікує 15,5 мільярдів доларів доходу цьогоріч. Це значно більше, ніж бюджет NASA на космічні місії, який становить приблизно 1,1 мільярд доларів.

SpaceX перевершує NASA за прибуткам

Про це повідомив Іллон Маск у Х, інформує 24 Канал. Якщо прогнози справдяться, вже 2025 року комерційна компанія вперше обійде державне агентство за фінансами у сфері запусків.

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На відміну від NASA, що фокусується на наукових місіях у глибокий космос, SpaceX активно монетизує комерційні запуски та супутниковий інтернет.

Зауважте. Саме мережа Starlink залишається головним джерелом прибутку компанії – сервіс досяг беззбитковості ще в листопаді 2023 року, а його IPO Ілон Маск поки відкладає.

Комерційні запуски

У 2024 році SpaceX встановила власний рекорд – 134 запуски, і планує ще амбітніші 170 – вже у 2025-му. Багаторазові ракети Falcon 9 та Falcon Heavy дозволили суттєво знизити вартість виходу на орбіту, зробивши компанію глобальним лідером ринку.

Окремий фокус – розробка Starship – гігантської 122-метрової ракети для польотів на Марс. Попри втрату обох ступенів під час дев'ятого тестового запуску, Маск упевнений, що Starship – ключ до міжпланетного майбутнього.

Також SpaceX може долучитися до оборонних технологій. Компанія претендує на участь у створенні компонентів американського протиракетного щита, відомого як "Золотий купол".