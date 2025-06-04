SpaceX перевершує NASA за прибуткам

Про це повідомив Іллон Маск у Х, інформує 24 Канал. Якщо прогнози справдяться, вже 2025 року комерційна компанія вперше обійде державне агентство за фінансами у сфері запусків.

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На відміну від NASA, що фокусується на наукових місіях у глибокий космос, SpaceX активно монетизує комерційні запуски та супутниковий інтернет.

Зауважте. Саме мережа Starlink залишається головним джерелом прибутку компанії – сервіс досяг беззбитковості ще в листопаді 2023 року, а його IPO Ілон Маск поки відкладає.

Комерційні запуски

У 2024 році SpaceX встановила власний рекорд – 134 запуски, і планує ще амбітніші 170 – вже у 2025-му. Багаторазові ракети Falcon 9 та Falcon Heavy дозволили суттєво знизити вартість виходу на орбіту, зробивши компанію глобальним лідером ринку.

Окремий фокус – розробка Starship – гігантської 122-метрової ракети для польотів на Марс. Попри втрату обох ступенів під час дев'ятого тестового запуску, Маск упевнений, що Starship – ключ до міжпланетного майбутнього.

Також SpaceX може долучитися до оборонних технологій. Компанія претендує на участь у створенні компонентів американського протиракетного щита, відомого як "Золотий купол".