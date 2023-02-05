Через TikTok та Reels доходи від реклами YouTube впали

Доходи YouTube від реклами скорочуються вже другий місяць поспіль. Причиною стали конкуренти TikTok та Facebook Reels, які тиснуть на відеосервіс.

Падіння прибутку

За підсумками IV кварталу минулого року, материнська компанія Google та YouTube – Alphabet знизила обсяг чистого прибутку на 34%, до 13,62 мільярда доларів.

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Падіння доходів від реклами

Дохід від реклами на YouTube у IV кварталі впав на 7,8% – до 7,96 мільярда доларів, коли аналітики очікували, що він складе 8,2 мільярда доларів.

Аналітики вважають, що падіння другий квартал поспіль у річному вираженні край тривожною ознакою, особливо на фоні популярності TikTok і Facebook Reels з коротким контентом. За словами СЕО Alphabet Сундара Піча сервіс YouTube Shorts наразі збирає в середньому понад 50 мільярдів переглядів на день проти 30 мільярдів на початку 2022 року.

З 1 лютого автори YouTube Shorts отримали право на розподіл доходів від реклами, згідно з яким вони можуть отримати частку в 45%, що розподіляється залежно від їхньої частки в загальній кількості переглядів коротких роликів.