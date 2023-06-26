"Ви не сумуйте": Domino's Pizza красиво познущалася з росіян – вони зробили фірмове тату

Фанати Domino's Pizza у Росії масово скаржаться на компанію. Перед банкрутством та вирішила познущатися з росіян по максимуму.

Раніше найбільш палкі прихильники Domino's Pizza у Росії зробили тату з логотипом компанії в обмін на довічну піцу. Тепер піцерія відмовилася давати безплатну їжу та придумала оригінальну компенсацію.

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Domino's Pizza відмовилася від своїх прихильників у Росії

Американська мережева піцерія Domino's Pizza ще в листопаді перестала вести свої соцмережі у Росії та возити замовлення. Коли росіяни почали скаржитися, що оплачену піцу їм просто не привозять, служба підтримки ігнорувала усі звернення. На піцерію почали подавати до суду, сума позовів доросла до 78 мільйонів рублів.

Через місяці мовчання компанія нарешті виступила з повідомленням. Щоправда, воно стало черговим знущанням з росіян. Domino's Pizza повідомили, що більше не буде обслуговувати акцію "довічна піца за фірмове татуювання". Усім, хто набив тату, пропонують піти у салон Тіматі та переробити його.

Також місцеві фуд-блогери плачуть, що Domino's Pizza запропонувала їм у якості компенсації "не сумувати". Ті пообіцяли вимагати компенсацію через суд, але навряд чи Domino's Pizza збирається платити для окупантів бодай щось.