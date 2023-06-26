Ранее самые ярые поклонники Domino's Pizza в России сделали тату с логотипом компании в обмен на пожизненную пиццу. Теперь пиццерия отказалась давать бесплатную еду и придумала оригинальную компенсацию.

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Domino's Pizza отказалась от своих поклонников в России

Американская сетевая пиццерия Domino's Pizza еще в ноябре перестала вести свои соцсети в России и возить заказы. Когда россияне начали жаловаться, что оплаченную пиццу им просто не привозят, служба поддержки игнорировала все обращения. На пиццерию начали подавать в суд, сумма исков выросла до 78 миллионов рублей.

Через месяцы молчания компания наконец-то выступила с сообщением. Правда, оно стало очередным издевательством над россиянами. Domino's Pizza сообщили, что больше не будет обслуживать акцию "пожизненная пицца за фирменную татуировку". Всем, кто набил тату, предлагают пойти в салон Тимати и переделать его.

Также местные фуд-блоггеры плачут, что Domino's Pizza предложила им в качестве компенсации "не унывать". Те пообещали потребовать компенсацию через суд, но вряд ли Domino's Pizza собирается платить оккупантам хоть что-то.