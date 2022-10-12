Допомагав олігарху Дерипасці уникати санкцій: у Британії заарештували місцевого бізнесмена

Бізнесмена Грема Бонем-Картера заарештували у Великій Британії. Його звинувачують у допомозі російському олігарху Олегу Дерипасці обходити санкції США.

Федеральні прокурори Манхеттена вже заявили, що клопотатимуть про екстрадицію "помічника" російського мільярдера до Сполучених Штатів. Про це пише видання Reuters з посиланням на американську прокуратуру.

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Зв'язки Бонем-Картера з Дерипаскою та арешт британського бізнесмена

За заявою прокуратури, Бонем-Картер розраховувався за американську нерухомість Дерипаски й намагався вивезти твори мистецтва з колекції російського доларового мультимільярдера у США за кордон.

За даними правоохоронців, Бонем-Картер вивів понад 1 мільйон доларів з російського банківського рахунку компанії, яку він контролював від імені Дерипаски, на нью-йоркський банківський рахунок компанії Gracetown. Остання й управляє житловою нерухомістю російського олігарха у США.

Прокурори Манхеттена зауважують, що платежі призначалися для оплати утримання й обслуговування двох маєтків Дерипаски – у Нью-Йорку та Вашингтоні. Цю нерухомість російський олігарх придбав у період з 2005 по 2008 рік.

Бонем-Картер приховав джерело фінансування на утримання та управління активами Дерипаски у США, порушуючи міжнародні санкції,

– заявив головний федеральний прокурор Манхеттена Дам'ян Вільямс.

Крім того, минулого року Бонем-Картер також намагався незаконно перевезти твір мистецтва Дерипаски у Лондон, який той придбав раніше на аукціоні в Нью-Йорку. За інформацією прокурорів, британець спробував приховати, що цінність належить підсанкційному російському олігарху.

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До слова, американська прокуратура заявила, що Бонем-Картер працював на організації, контрольовані Дерипаскою, ще з 2003 року. Британець фактично керував житловою нерухомістю мільярдера у Великій Британії та Європі.

Нагадаємо, що 54-річний олігарх Олег Дерипаска потрапив до переліку двох десятків російських багатіїв та урядовців, проти яких Вашингтон ввів санкції ще у квітні 2018 року, через звинувачення у їхній участі щодо втручання Росії у вибори США 2016 року.

Зауважимо, що після запиту прокурорів США про екстрадицію Бонем-Картера, той постав перед лондонським судом й був звільнений під умовну заставу. Це підтвердило Національне агентство Великої Британії по боротьбі зі злочинністю.