Бізнес в умовах війни: Марченко озвучив, чи підтримуватимуться підприємства з боку держави

В Міністерстві фінансів України вважають, що держава робить чималі кроки для підтримки бізнесу. Прикладом є програма "5-7-9", яка зараз адаптується для підтримки інвестиційних кредитів.

Якою буде підтримка бізнесу

З боку держави є чимало кроків для підтримки бізнесу, як-от програма "5-7-9", відповів міністр фінансів України Сергій Марченко на питання 24 Каналу під час пресконференції.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України На початку повномасштабної війни бізнес отримав необхідну ліквідність, операційну діяльність. Зараз ми переформатовуємо програму у напрямку інвестиційних кредитів. І я вважаю, що це один з найбільш дієвих інструментів. Кошти та компенсації є, і для нас важливо цей продукт далі розвивати.

Марченко додав, що важливо, зокрема, розвивати інституційну спроможність так званого Фонду розвитку підприємництва.

В основному політика підтримки будь-чого – це не зовсім про Міністерство фінансів. Ми можемо десь не суперечити підтримці та підтримати ініціативи наших колег. Але ми не є образом того міністерства, який говорить про різного роду пільгові програми. Ми навпаки стараємося максимально звернути будь-які з них,

– сказав міністр фінансів.

Водночас він зауважив, що ті програми, які є на сьогодні, не плануються скорочуватися. Якщо будуть нові ініціативи, то їх готові розглядати та підтримувати.

Що Марченко каже про бізнес в тіні

На думку міністра фінансів, податки варто сплачувати в мирний період часу відповідно до збору, а особливо це важливо робити в період воєнного стану.

Тому, незважаючи на те, що можливо для когось підвищення податків буде спонукати піти в тінь, я б закликав бізнес подумати, з якою метою вони здійснюють свою активність. І чи це дійсно варто сплачувати додаткові відсотки податків, щоб піти в тінь, а також, не дати власному бюджету сформувати видатки для збройних сил,

– резюмує Марченко.

Натомість Марченко не вважає, що економічно активний бізнес, який платить податки, буде йти в тінь.